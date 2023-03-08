    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    2 м/с, вос

    738мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.46eur80.55

    Times: Запад молчал об украинском следе диверсий на «Северных потоках», чтобы защитить Киев

    3422
    50 комментариев

    Запад знал о том, что к диверсии на «Северных потоках» причастна частная украинская компания уже спустя неделю после подрыва газопроводов, однако было решено не разглашать эту информацию, чтобы не навредить отношениям Украины и Германии. Об этом 8 марта пишет The Times.

    Британское издание отмечает, что спецслужбам известно имя человека, организовавшего операцию по подрыву «Северных потоков». Отмечается, что речь идёт о богатом украинце, однако с президентом Владимиром Зеленским он не связан.

    Накануне стало известно, что прокуратура Германии нашла судно, которое могло использоваться для совершения диверсии на «Северных потоках». По версии немецких расследователей, оборудование для подрыва труб привезли в порт Ростока на грузовике, затем его поместили в трюм яхты. После того как судно выполнило свою задачу, его вернули владельцу. Позже на борту яхты нашли следы взрывчатки.

    К версии о том, что диверсию могла совершить «проукраинская группа», склоняются и в США.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Северный потокУкраина
    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 50

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    50
    close