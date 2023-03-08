Times: Запад молчал об украинском следе диверсий на «Северных потоках», чтобы защитить Киев

Запад знал о том, что к диверсии на «Северных потоках» причастна частная украинская компания уже спустя неделю после подрыва газопроводов, однако было решено не разглашать эту информацию, чтобы не навредить отношениям Украины и Германии. Об этом 8 марта пишет The Times.



Британское издание отмечает, что спецслужбам известно имя человека, организовавшего операцию по подрыву «Северных потоков». Отмечается, что речь идёт о богатом украинце, однако с президентом Владимиром Зеленским он не связан.



Накануне стало известно, что прокуратура Германии нашла судно, которое могло использоваться для совершения диверсии на «Северных потоках». По версии немецких расследователей, оборудование для подрыва труб привезли в порт Ростока на грузовике, затем его поместили в трюм яхты. После того как судно выполнило свою задачу, его вернули владельцу. Позже на борту яхты нашли следы взрывчатки.

