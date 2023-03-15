Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом 15 марта сообщило российское военное ведомство.
Переговоры, уточняет Минобороны, состоялись по инициативе американской стороны. О чем конкретно говорили главы военных ведомств стран, не уточняется.
Во вторник, 14 марта, вечером стало известно о падении американского беспилотника. Европейское командование ВС США настаивает на том, что аппарат упал после того, как его задел российский Су-27, американцы также утверждают, что инцидент произошёл в международных водах.
В Министерстве обороны России причиной падения беспилотника назвали резкое маневрирование, в результате которого дрон потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды.
Как мировые СМИ писали о происшествии с американским БПЛА и российским истребителем, можно прочитать в материале «Фонтанки».