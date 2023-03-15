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    Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом 15 марта сообщило российское военное ведомство.

    Переговоры, уточняет Минобороны, состоялись по инициативе американской стороны. О чем конкретно говорили главы военных ведомств стран, не уточняется.

    Во вторник, 14 марта, вечером стало известно о падении американского беспилотника. Европейское командование ВС США настаивает на том, что аппарат упал после того, как его задел российский Су-27, американцы также утверждают, что инцидент произошёл в международных водах.

    В Министерстве обороны России причиной падения беспилотника назвали резкое маневрирование, в результате которого дрон потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды.

    Как мировые СМИ писали о происшествии с американским БПЛА и российским истребителем, можно прочитать в материале «Фонтанки».

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    Сергей ШойгуЛлойд ОстинРФСШАМинобороныПентагон
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