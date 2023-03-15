«Сбросив топливо на дрон, они загрязнили море». Как мировые СМИ пишут о происшествии с беспилотником и российским Су

После неудачной для американского беспилотника встречи с российскими истребителями над Черным морем в западных СМИ замелькали драматические заголовки об «опасности эскалации». В Китае инцидент с дроном не то чтобы проигнорировали, но на передовицы он не попал. Хотя некоторые интересные аналогии китайские журналисты в происшествии в районе Крымского полуострова увидели. А на Ближнем Востоке припомнили, что точно такие же дроны использовались для уничтожения «врагов США».

В описании события мировые СМИ в целом солидарны: утром 14 марта американский дрон MQ-9 Reaper (он же «жнец») с выключенными транспондерами летел над акваторией Черного моря, его зафиксировали средства контроля воздушного пространства ВКС РФ, два истребителя Су-27 из состава дежурных по ПВО российских сил были подняты в воздух, приблизились к беспилотнику, после чего он «перешел в неуправляемый полет», потерял высоту и диспетчеры были вынуждены направить аппарат в море.

Цена вопроса — 32 миллиона долларов, именно столько стоил утраченный Штатами аппарат. Но инцидент может обойтись гораздо дороже, если российские военные выловят его из моря и вызнают его технологические секреты. Самое влиятельное издание Китая — народная ежедневная газета «Жэньминь жибао» (人民日报) — в короткой новости вначале цитирует сообщение Минобороны о том, что российские истребители не использовали воздушно-десантное оружие, не контактировали с американским беспилотником и благополучно вернулись в дислоцированный аэропорт, а затем — заявление США, что один из российских самолетов каким-то образом задел пропеллер дрона и при этом оба «необоснованно сбрасывали топливо на американский беспилотник и летали перед ним».

Поделиться Поделиться





Гораздо подробнее анализирует происшествие китайский новостной портал NetEase, отмечая, что причина падения дрона в море покрыта завесой тайны.

Поделиться Поделиться





Поделиться Поделиться





В публикации подчеркивается, что это первое «прямое воздушное сражение» между Соединенными Штатами и Россией с начала российско-украинского конфликта. «Если американские военные технологии в результате попадут в руки России, последствия невообразимы, — нагнетает издание. — Очевидно, что Россия не откажется от столь серьезного «трофея» легко. Значит, вокруг обломков беспилотника начнется ожесточенное противостояние». При этом эксперты, привлеченные NetEase, уверены, что США продолжат приближаться к российским границам со своими летательными аппаратами и самые интересные новости еще впереди. Издание сравнивает встречу дрона с истребителями над Черным морем с развернувшейся в этой же акватории историей 1988 года. «Тогда ракетный крейсер ВМС США «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» вторглись в Черное море, чтобы объявить так называемые права на свободное судоходство, что вызвало решительный протест советского флота, — напоминает NetEase. — После предупреждения, которое не было воспринято, два советских военных корабля (сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6». — Прим. ред.) направили американскому судну сигнал о том, что им приказано таранить их корабль, и бросились прямо на него». Также издание вспоминает более свежий эпизод, имевший место в 2021 году. Тогда фрегат британского Королевского флота на северо-западе Черного моря нарушил границу и вошел в российские территориальные воды на 3 километра. Это был первый случай после окончания холодной войны, когда российская сторона выпустила снаряды в сторону военных кораблей НАТО.

Поделиться Поделиться





Телеканал Al Jazeera (Катар) также последовательно излагает российскую и американскую версии происшедшего.



Поделиться Поделиться





«Россия заявила, что не хочет конфронтации с Соединенными Штатами после крушения американского беспилотника, перехваченного двумя российскими истребителями, в то время как Вашингтон объявил, что продолжит свои воздушные операции над Черным морем», — отмечает Al Jazeera. И в дополнительном аналитическом материале о MQ-9 напоминает, что именно такие беспилотники использовались для убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани и лидера группировки «Аль-Каида»* (запрещенная в РФ террористическая организация) Аймана аз-Завахири.

Поделиться Поделиться





Портал Al Arabiya (ОАЭ) цитирует Кремль и отмечает, что после инцидента с американским беспилотником отношения между Россией и США хуже некуда.

Поделиться Поделиться





Индийский телеканал Tv9marathi с восточной витиеватостью избегает прямых алармистских формулировок и задается вопросом: то, что мы наблюдаем, происходит в «середине войны» или все же «между двумя войнами»?

Поделиться Поделиться





Британская The Guardian цитирует профессора юридической школы Нотр-Дам и эксперта по международному праву и применению силы Мэри Эллен О'Коннелл, которая обвиняет российских пилотов, сбрасывавших топливо на беспилотник, в том, что они... загрязнили тем самым хрупкую экосистему Черного моря. При этом О'Коннелл уточняет, что США не назвали перехват их летательного аппарата «незаконным».

Поделиться Поделиться





Американский телеканал CBS смоделировал на видео возможный сценарий «встречи» дрона и истребителей над Черным морем, основываясь на заявлениях американской стороны.

Поделиться Поделиться





Утопленный дрон заметили и в Австралии. The Sydney Morning Herald отмечает, что инцидент со «сбитым беспилотником США» над Черным морем «наверняка вызовет новый виток напряженности в конфликте на Украине».

Поделиться Поделиться





The Times поместила на передовицу сразу две публикации об американском беспилотнике, выше других международных новостей, но ниже рассказа о том, чего следует ожидать от нового бюджета страны. «Конфликт над Черным морем назревал на протяжении нескольких месяцев», — отмечает издание.

Поделиться Поделиться





Американский Newsweek цитирует сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма (Lindsey Graham), который и вовсе заявил, что США должны расстреливать любые российские военные самолеты, если они приближаются к американским летательным аппаратам над международными водами, и что президент Байден в международной политике ведет себя, как олень, застигнутый врасплох светом фар приближающегося автомобиля. «Что бы сделал Рональд Рейган? Он бы начал сбивать российские самолеты, если бы они угрожали нашим аппаратам. Американская внешняя политика в упадке», — ярится сенатор.

Поделиться Поделиться





Bloomberg предсказывает, что инцидент над Черным морем вызовет «новый всплеск напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном», а The Washington Post припоминает, что эта напряженность возникает на фоне того, что администрация Байдена теряет часть общественной поддержки внутри страны из-за поставок оружия и финансовой помощи Украине. Так или иначе, большинство наблюдателей сходится в том, что самое интересное впереди. Зарубежные СМИ с нетерпением ждут, кто первым выловит американский беспилотник из моря и будет ли этому предшествовать некоторая, возможно скрытая, борьба.