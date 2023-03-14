В США заявили о столкновении беспилотника с российским Су-27 над Черным морем. Что известно на данный момент?

Над Черным морем истребитель РФ Су-27 задел винт американского дрона MQ-9. Об этом 14 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Европейское командование ВС США.
Как утверждает американское командование, перехват привел к падению беспилотника в международных водах Черного моря.
«Примерно в 07:03 по центральноевропейскому времени [09:03 мск] один из [двух] российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах [Черного моря]», — заявили военные США.
В заявлении Европейского командования ВС США уточняется, что из-за произошедшего американским силам пришлось сбить дрон MQ-9 в международных водах.
«Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен», — прокомментировал ситуацию командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер.
Американский президент Джо Байден проинформирован, как заявляет Белый дом, о перехвате российским истребителем американского беспилотника.