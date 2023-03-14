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    В США заявили о столкновении беспилотника с российским Су-27 над Черным морем. Что известно на данный момент?

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    36 комментариев

    Над Черным морем истребитель РФ Су-27 задел винт американского дрона MQ-9. Об этом 14 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Европейское командование ВС США.

    Как утверждает американское командование, перехват привел к падению беспилотника в международных водах Черного моря.

    «Примерно в 07:03 по центральноевропейскому времени [09:03 мск] один из [двух] российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах [Черного моря]», — заявили военные США.

    В заявлении Европейского командования ВС США уточняется, что из-за произошедшего американским силам пришлось сбить дрон MQ-9 в международных водах.

    «Наш самолет MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда он был перехвачен», — прокомментировал ситуацию командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер.

    Американский президент Джо Байден проинформирован, как заявляет Белый дом, о перехвате российским истребителем американского беспилотника.

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    Комментарии 36

    Гость14 Мар 2023 в 20:50
    в очереди вторым су 27.
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