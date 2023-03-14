Минобороны РФ: американский беспилотник «столкнулся с водной поверхностью» из-за резкого маневрирования

Над Черным морем беспилотник MQ-9 из-за резкого маневрирования потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды. Российские истребители не стреляли в него и никак с ним не контактировали. Об этом 14 марта сообщило Минобороны РФ.



Утром во вторник был зафиксирован полет БПЛА с выключенными транспондерами и с нарушением границ воздушного пространства, которые были установлены в целях проведения спецоперации.

В воздух, объяснили в военном ведомстве, подняли истребители из состава дежурных ПВО для идентификации нарушителя.