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    Минобороны РФ: американский беспилотник «столкнулся с водной поверхностью» из-за резкого маневрирования

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    Над Черным морем беспилотник MQ-9 из-за резкого маневрирования потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды. Российские истребители не стреляли в него и никак с ним не контактировали. Об этом 14 марта сообщило Минобороны РФ.

    Утром во вторник был зафиксирован полет БПЛА с выключенными транспондерами и с нарушением границ воздушного пространства, которые были установлены в целях проведения спецоперации.

    В воздух, объяснили в военном ведомстве, подняли истребители из состава дежурных ПВО для идентификации нарушителя.

    «В результате резкого маневрирования в районе 09:30 мск беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — говорится в сообщении ведомства.

    Российские самолеты вооружение не применяли и в контакт с БПЛА не вступали, добавили в Минобороны.

    Американский беспилотник MQ-9 и российские истребители над Черным морем. Что заявили в США?

    В Европейском командовании ВС США заявили, что над Черным морем истребитель РФ Су-27 задел винт американского дрона.

    «Примерно в 07:03 по центральноевропейскому времени [09:03 мск] один из [двух] российских самолетов Су-27 поразил пропеллер нашего самолета MQ-9, что привело к его крушению в международных водах [Черного моря]», — заявили военные США.

    В заявлении Европейского командования ВС США уточняется, что из-за произошедшего американским силам пришлось сбить дрон MQ-9 в международных водах.

    После инцидента российского посла в США вызвали в Госдепартамент, передает ТАСС.

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