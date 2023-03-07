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    Предпринимателю, выстрелившему в оперативника в День уголовного розыска, озвучили срок и сумму

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    Октябрьский райсуд огласил приговор предпринимателю Станиславу Яковлеву, признанному виновным в покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 марта, после вердикта присяжных, признавших его виновным и не заслуживающим снисхождения, а также прений, в которых гособвинение попросило срок в 20 лет, суд озвучил наказание.

    Яковлеву придется отбывать срок в 16 лет в колонии строгого режима. А также он должен выплатить одному из потерпевших 14,5 млн рублей, а второму — 700 тыс. рублей.

    Яковлев был задержан в июле 2020 года — почти через пять лет после бойни в лобби-баре отеля «Ландорфф» на Гороховой улице, где отмечавшие День уголовного розыска оперативники поссорились с другими клиентами. Драка переросла в стрельбу. Пулю в затылок получил оперативник Ислам Хамерзаев — он в тот вечер не пил и не отдыхал, а приехал на вызов. Его лечение стоило миллионы, половина тела не функционирует, правая часть головы титановая.
    По версии обвинения, Яковлев из Grand Power N12-F стрелял еще в двоих. Им же приложил одного из противников, лежачему досталось от него стулом. Всего же ногами, руками и подручными предметами он успел достать четверых. Кроме Хамерзаева, еще один из пострадавших получил тяжкий вред. Сам предприниматель был ранен своими же. Оказавшись в больнице и немного оправившись, он благополучно сбежал. Товарищам по бойне вменяли хулиганство. Побитые полицейские простили их через год после случившегося.

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