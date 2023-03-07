Предпринимателю, выстрелившему в оперативника в День уголовного розыска, озвучили срок и сумму

Октябрьский райсуд огласил приговор предпринимателю Станиславу Яковлеву, признанному виновным в покушении на убийство, причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 марта, после вердикта присяжных, признавших его виновным и не заслуживающим снисхождения, а также прений, в которых гособвинение попросило срок в 20 лет, суд озвучил наказание.



Яковлеву придется отбывать срок в 16 лет в колонии строгого режима. А также он должен выплатить одному из потерпевших 14,5 млн рублей, а второму — 700 тыс. рублей.

