В Петербурге признали виновным предпринимателя, расстрелявшего оперативника в день уголовного розыска

В Петербурге присяжные вынесли вердикт по делу предпринимателя Станислава Яковлева. Он единственный из компании, раскатавшей по полу сотрудников уголовного розыска в их праздник, кто не заслужил снисхождения.

Как сообщила 14 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга, обвинительный вердикт Яковлев услышал в Октябрьском районном суде. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве, покушении на убийство.

Присяжные ответили на дюжину вопросов и в своём решении были единодушны: снисхождения не заслуживает.