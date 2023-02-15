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    В Петербурге признали виновным предпринимателя, расстрелявшего оперативника в день уголовного розыска

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    В Петербурге присяжные вынесли вердикт по делу предпринимателя Станислава Яковлева. Он единственный из компании, раскатавшей по полу сотрудников уголовного розыска в их праздник, кто не заслужил снисхождения.

    Как сообщила 14 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга, обвинительный вердикт Яковлев услышал в Октябрьском районном суде. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве, покушении на убийство.

    Присяжные ответили на дюжину вопросов и в своём решении были единодушны: снисхождения не заслуживает.

    Яковлев был задержан в июле 2020 года — почти через пять лет после бойни в лобби-бара отеля «Ландорфф» на Гороховой улице, где отмечавшие день уголовного розыска оперативники поссорились с другими клиентами. Драка переросла в стрельбу. Пулю в затылок получил оперативник Ислам Хамерзаев — он в тот вечер не пил и не отдыхал, а приехал на вызов. Его лечение стоило миллионы, половина тела не функционирует, правая часть головы титановая.

    По версии обвинения, Яковлев из Grand Power N12-F стрелял ещё в двоих. Им же приложил одного из противников, лежачему досталось от него стулом. Всего же ногами, руками и подручными предметами успел достать четверых.

    Кроме Хамерзева, один из пострадавших получил тяжкий вред.

    Сам предприниматель был ранен своими же. Оказавшись в больнице и немного оправившись, он благополучно сбежал.

    Товарищам по бойне вменяли хулиганство. Побитые полицейские простили их через год после случившегося.

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