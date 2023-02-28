20 лет строгого режима запросили для петербургского предпринимателя, выстрелившего в оперативника в День угрозыска

В Октябрьском районном суде завершились прения по уголовному делу в отношении Станислава Яковлева, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве, покушении на убийство.

Как сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвинение запросило для предпринимателя 20 лет в ИК строгого режима. Ранее присяжные единогласно решили, что снисхождения Яковлев не заслуживает.

Мужчину задержали в июле 2020 года, спустя почти пять лет после инцидента в лобби-баре отеля «Ландорфф» на Гороховой улице. Там оперативники, отмечавшие День уголовного розыска, поссорились с другими посетителями. В итоге пулю получил приехавший на вызов Ислам Хамерзаев. Его лечение стоило миллионы, и оно еще не закончено.