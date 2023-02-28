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    20 лет строгого режима запросили для петербургского предпринимателя, выстрелившего в оперативника в День угрозыска

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    В Октябрьском районном суде завершились прения по уголовному делу в отношении Станислава Яковлева, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, хулиганстве, покушении на убийство.

    Как сообщает 28 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга, обвинение запросило для предпринимателя 20 лет в ИК строгого режима. Ранее присяжные единогласно решили, что снисхождения Яковлев не заслуживает.

    Мужчину задержали в июле 2020 года, спустя почти пять лет после инцидента в лобби-баре отеля «Ландорфф» на Гороховой улице. Там оперативники, отмечавшие День уголовного розыска, поссорились с другими посетителями. В итоге пулю получил приехавший на вызов Ислам Хамерзаев. Его лечение стоило миллионы, и оно еще не закончено.

    Следствие считает, что Яковлев стрелял из травматического пистолета еще в двоих, руками, ногами и подручными средствами зацепил четверых. Кроме Хамерзаева тяжкий вред получил еще один человек. Сам предприниматель получил удар ножом от своего же товарища. Оправившись, он сбежал из больницы. Его приятелям по бойне вменяли хулиганство. Побитые полицейские простили их через год после случившегося.

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