Шойгу рассказал, что даст взятие Артемовска

Взятие российскими силами города Артемовска (украинское название — Бахмут) позволит ВС РФ наступать вглубь обороны украинских вооруженных сил. Об этом 7 марта рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба военного ведомства.
«Город [Артемовск] является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — рассказал он.
Ранее Шойгу называл развитие боевых действий в районе Артемовска успешным.