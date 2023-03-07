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    Боевые действия на Украине

    Шойгу рассказал, что даст взятие Артемовска

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    Взятие российскими силами города Артемовска (украинское название — Бахмут) позволит ВС РФ наступать вглубь обороны украинских вооруженных сил. Об этом 7 марта рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает пресс-служба военного ведомства.

    «Город [Артемовск] является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — рассказал он.

    Ранее Шойгу называл развитие боевых действий в районе Артемовска успешным.

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