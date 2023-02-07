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    Боевые действия на Украине

    Ход боевых действий, затягивание конфликта и перемалывание вооружения — Шойгу выступил на совещании в Минобороны. Главное

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    Министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 7 февраля, выступил на селекторном совещании в военном ведомстве. Он сделал заявления о потерях украинских военнослужащих, перемалывании западного вооружения, успешных боевых действиях, сущности киевских властей и другом. Об этом сообщает ТАСС.

    Главное, что заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу

    • За январь 2023 года Украина потеряла в боях 6 500 военных, 26 самолетов, 7 вертолетов, 40 реактивных систем залпового огня;

    • ВС РФ перемалывают поставляемое Киеву вооружение и технику, «как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях»;

    • глава военного ведомства назвал развитие боевых действий в районе Угледара и Артёмовска в ДНР успешными;

    • нежелание руководства Украины прекратить огонь на время православного Рождества «говорит о его варварской сущности»;
    • власти Украины проводят действия по устрашению граждан в новых субъектах РФ. «Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения, совершают террористические акты на государственных и социальных объектах» — сказал Шойгу;

    • Россия будет обеспечивать безопасность граждан новых регионов и защиту жителей Украины;

    • США вместе с союзниками пытаются максимально затянуть конфликт на Украине, поставляя Киеву тяжелое вооружение и призывая захватить территории России.

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