От зеленого супа до свекольного торта. Что необычного приготовить в пост

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Во время Великого поста верующие на 48 дней серьезно урезают рацион — отказываются от молока, мяса и яиц. Но меню вовсе не обязательно должно состоять только из овсяной каши на воде. Из растительных ингредиентов получаются отличные котлеты, сырники, мороженое и даже торты. Для тех, кто постится, «Фонтанка» собрала 6 оригинальных рецептов.



Напоминаем, что строгие пищевые ограничения — не обязательная часть поста. Но если вы хотите их соблюдать, нужно готовиться заранее. Кроме того, поститься не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым людям, пациентам с заболеваниями ЖКТ, а также при диабете, онкологии и хронических заболеваниях. Обо всех правилах Великого поста читайте здесь.



На завтрак



Для любителей изысканного. Тост с чесночными грибами и гуакамоле



Это бутерброд для вас, если на завтрак предпочитаете не сладкое, а пряное и соленое. Для тоста понадобится много ингредиентов, но готовится он быстро и очень легко.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Вам понадобятся:

200 г грибов,

1 зубчик чеснока,

1–2 столовые ложки оливкового масла,

1/2 часть лука,

1 авокадо,

1 чайная ложка лимонного сока,

1/2 столовой ложки кокосового молока,

1 горсть базилика или шпината,

1 горсть базилика или шпината, 2 ломтика хлеба,

кунжут,

свежие травы,

соевый соус — по желанию.



Сначала готовим грибы. Очищаем их и мелко нарезаем, также измельчаем лук и чеснок. Обжариваем грибы в масле на сковороде в течение 5 минут, после чего добавляем лук и чеснок и тушим еще 1–2 минуты. Затем вливаем в сковороду соевый соус и тушим еще 1–2 минуты на слабом огне.

Теперь готовим гуакамоле. Для этого разрезаем авокадо, достаем косточку и вынимаем всю мякоть. Добавляем лимонный сок, кокосовое молоко и базилик, после чего тщательно превращаем все ингредиенты в однородную массу (можно использовать блендер).



Поджарьте ломтики хлеба, а потом смажьте их соусом и выложите жареные грибы. Тосты можно украсить кунжутом и свежими травами. Грибы можно приготовить с вечера, а гуакамоле лучше сделать перед употреблением.

Для тех, кому попроще. Тофники (или сырники из тофу)

А это уже завтрак для любителей начинать день со сладкого. Например, с сырников. Отличная замена обычному творогу в них — соевый, так называемый тофу. Этот продукт богат растительным белком и считается низкокалорийным. Внимательно выбирайте его в магазине: он должен быть белым и в идеале находиться в вакуумной упаковке.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Вам понадобятся: 300 г тофу,

1/2 спелого банана,

сок 1/3 лимона,

1 ст. ложка муки,

1/4 чайной ложки ванильного экстракта,

щепотка соли,

горсть изюма,

растительное масло.

Положите в миску тофу, кусочки банана и влейте экстракт ванили. После этого измельчите все ингредиенты, чтобы получилась однородная масса. Затем добавьте сок лимона, соль и муку, хорошо перемешайте. В конце добавьте изюм и снова перемешайте смесь.



Теперь скатайте из теста тофники. Только посыпьте доску мукой, чтобы к ней ничего не прилипало. Получившиеся шарики жарьте на сковороде, как обычные сырники, в небольшом количестве масла. На стол их можно подавать с вареньем или сиропом.

На обед



Для любителей соленых огурчиков. Зеленый суп из лактоферментированных и молодых овощей Пусть вас не пугает название этого блюда. Лактоферментация — это простой и естественный способ сохранения даров огорода. К ней относятся и квашение капусты, и соление огурцов. Сок быстро засоленных огурцов и стал одной из основ постного блюда бренд-шефа Magnifique Catering Group Владимира Пастернака.

Фото: предоставлено бренд-шефом Magnifique Catering Group Владимиром Пастернаком Поделиться Поделиться





Вам понадобятся:

700 г свежих огурцов,

400 г замороженного зеленого гороха,

100 г свежего укропа,

200 мл растительного масла,

соль,

сахар по вкусу,

30 г лопаток молодого зеленого горошка,

10 г мини-кукурузы.

Готовить это блюдо следует начинать за несколько дней до подачи на стол — лактоферментация огурцов займет не одни сутки. Для начала понадобятся свежие, как попало нарезанные огурцы и нейодированная соль.

Поместите огурцы в вакуумный пакет и добавьте соль в объеме, составляющем 2% от веса овощей. Затем избавьтесь от воздуха в пакете, закройте его и оставьте лежать при комнатной температуре на 3–5 дней. Если у вас нет вакуумного пакета, можете использовать банку с крышкой. Только заполните в ней свободное пространство прессом, чтобы избавиться от воздуха. В банке огурцы лучше держать 5–7 дней. По истечении этого срока возьмите сито и слейте в миску сок огурцов — именно он нам и понадобится. Огурцы, если что, можете съесть.



Теперь приготовьте укропное масло. Для этого взбейте в блендере растительное масло и свежий укроп, а затем процедите смесь через мелкое сито или марлю, чтобы избавиться от осадка.

Последний ингредиент — замороженный зеленый горошек — просто опустите в кипящую воду на 2–3 минуты, а затем погрузите в ледяную воду или лед для резкого охлаждения.

Осталось только смешать все составляющие супа. Влейте сок лактоферментированных огурцов в блендер и включите аппарат. Добавьте зеленый горошек, дождитесь, пока у вас получится однородная масса. Затем влейте укропное масло и добавьте сахар, чтобы сбалансировать вкус. В конце процедите смесь через мелкое сито.



Суп готов — дело только за сервировкой. «В центр тарелки кладем нарезанные соломкой свежий огурец и лопатку гороха, колечками нарезаем мини-кукурузу и заливаем супом, — советует бренд-шеф Magnifique Catering Group Владимир Пастернак. — И украшаем каплями укропного масла».



Фото предоставлено бренд-шефом Magnifique Catering Group Владимиром Пастернаком

Для экспериментаторов. Морковные котлеты с манкой и карри Котлеты вообще не обязаны быть мясными. Их можно готовить из чего угодно и есть в любое время года, даже в пост. Если в качестве основного ингредиента будете использовать морковь, у вас получится блюдо со сладковато-пряным привкусом.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Вам понадобятся:

1 кг моркови,

50–100 г манной крупы,

1–2 столовые ложки растительного масла,

1 пучок зеленого лука,

2 зубчика чеснока,

панировочные сухари, горсть грецких орехов и две горсти семян подсолнечника — по необходимости,

соль, молотый черный перец, карри, паприка — по вкусу.



Отварите морковь и натрите ее на мелкой терке. Если хотите добавить в котлеты орехи и семечки, измельчите их. Добавьте к моркови манную крупу, мелко нарезанные зеленый лук и чеснок, орехи и семена, соль, перец, а также карри и паприку — по желанию. Тщательно всё перемешайте и оставьте смесь постоять на 45–60 минут.

Теперь скатываем тесто в котлеты и обваливаем их в панировочных сухарях. А затем отправляем на сковороду.

На десерт



Для тех, кто хочет охладиться. Постное мороженое

Этот рецепт очень простой. И пригодится не только тем, кто соблюдает пост, но и людям, которые следят за питанием.



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Вам понадобятся:

3–4 банана,

300 г клубники (свежей или замороженной),

30–40 миллилитров воды.

Очистите бананы от кожуры, нарежьте тонкими шайбами и выложите в чашку блендера. Добавьте к ним очищенную и нарезанную клубнику. Затем измельчите смесь, чтобы она стала похожа на пюре.

Влейте ее в глубокую емкость и отправьте в морозилку. Через 30 минут достаньте форму и перемешайте мороженое, а спустя 30 минут сделайте это снова. Иначе десерт застынет и его будет сложно раскладывать по креманкам. Спустя час или полтора мороженое будет готово.

Для сладкоежек. Свекольно-шоколадный торт Несмотря на странное сочетание ингредиентов, у этого десерта по-настоящему необычный вкус. Поверьте, свекла почти не ощущается в торте — он, скорее, напоминает брауни.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Вам понадобятся:

Для торта:

200 г свеклы,

2–3 столовые ложки воды,

вишневый сок,

50 мл растительного масла,

120 г сахара,

180 г муки,

30 г какао-порошка,

10 г разрыхлителя,

1/4 чайной ложки соли,

ванильный сахар по вкусу,

молотые орехи по вкусу,

130–150 г замороженной вишни.



Для глазури:

40–50 г сахарной пудры,

10 г какао-порошка,

20 г крахмала,

130 мл воды,

ванильный сахар,

2 щепотки соли,

1 столовая ложка растительного масла.

Нарежьте свеклу кубиками, положите ее в миску, добавьте немного воды, после чего отправьте ее разогреваться в микроволновку. Овощ должен стать очень мягким. Затем добавьте к свекле растительное масло и немного вишневого сока. Взбейте блендером, чтобы получилась однородная масса. После этого добавьте в смесь воду или вишневый сок — общий объем смеси должен составить 350 миллилитров. Добавьте туда же обычный и ванильный сахар по вкусу, после чего хорошо перемешайте, чтобы он растворился.



Теперь высыпьте в другую миску муку, какао-порошок, разрыхлитель и перемешайте всё венчиком. Добавьте смесь в свеклу и тщательно замесите тесто. Всыпьте дробленые орехи и размороженную вишню.

Смажьте форму для запекания маслом, аккуратно выложите в нее тесто и отправляйте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Примерно через 40 минут тост будет готов. Достаньте его и оставьте остывать.

Осталось приготовить глазурь. Соедините в сковороде сахарную пудру, кукурузный крахмал, какао-порошок, ванильный сахар и хорошенько размешайте. Затем добавьте теплой воды и размешайте смесь вновь. Отправляйте на огонь и, помешивая, варите на медленном огне до загустения. Затем добавьте немного растительного масла и снова хорошо размешайте.



Теперь украсьте торт глазурью и подайте на стол.

