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    Что можно есть в Великий пост: главные правила и календарь

    Строгая диета — не обязательная часть поста, но если вы этого хотите, то нужно подготовиться

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    Великий пост длится 48 дней
    Великий пост длится 48 днейФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Уже через неделю верующие семьи приступят к особенному образу жизни: 27 февраля начинается Великий пост, самый продолжительный из православных постов. Но нельзя сказать, что в это время верующих ждет тотальное ограничение в еде — в пост есть место и фруктам, и красной икре, и даже вину, просто это можно позволить себе не каждый день. Рассказываем о том, что можно и нельзя есть в пост и когда можно ограничиваться не только водой с хлебом.

    Главные правила поста

    Вы удивитесь, но священники постоянно повторяют, что строгая диета — не обязательная часть Великого поста (как и купели в Крещение). Самое главное — это не обряды, а молитва и очищение духа. Кроме того, даже если вы и собрались перейти на ограниченное питание, прежде всего нужно проконсультироваться с врачом. Поститься не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым людям, пациентам с заболеваниями ЖКТ, а также при диабете, онкологии и хронических заболеваниях.

    Одно из главных правил духовного очищения — молитва. Важно посещать храм, помнить о покаянии, следить за собой, совершать как можно больше добрых дел, уделять время близким, помогать малоимущим, одиноким и нуждающимся. И очень важно говорить больше приятных слов от чистого сердца.

    Как готовиться к посту

    Ограничение привычного рациона во время Великого поста может обернуться большим стрессом для организма, поэтому готовиться к такому стоит заранее. Для этого за две недели до поста нужно начать сокращать в рационе долю мяса и других продуктов животного происхождения, каждый день увеличивать долю растительной пищи (запасайтесь белком), а за неделю до поста — проститься с кисломолочными продуктами.

    Как питаться в пост

    Самые строгие недели поста — первая и Страстная седмица (в 2023 году длится с 10 по 15 апреля). Самые преданные христиане в эти дни, бывает, ограничивают себя одним только хлебом. В остальное время требования к столу не такие строгие, но всё равно полезно знать, что можно и что нельзя есть в Великий пост. Расписание по дням мы собрали в один календарь.

    Календарь питания в Великий пост в 2023 году
    Календарь питания в Великий пост в 2023 годуВиталий Калистратов / Городские порталы
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    В пост разрешено есть овощи, фрукты и ягоды, орехи и сухофрукты, черный хлеб и хлебцы, злаки, грибы, зелень, мед, бобы: чечевицу, сою, нут, фасоль. Также можно есть хлеб, в составе которого нет яиц и масла. В определенные дни разрешается растительное масло и вино.

    Категорически же запрещены в пост мясо и птица, молочные продукты, яйца (и все продукты, которые их содержат), сдоба и кондитерские изделия, сливочные соусы, колбаса и алкоголь (кроме вина в определенные дни).

    Великий пост длится 48 дней
    Великий пост длится 48 днейФото: Артем Устюжанин / E1.RU
    Календарь питания в Великий пост в 2023 году
    Календарь питания в Великий пост в 2023 годуВиталий Калистратов / Городские порталы

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