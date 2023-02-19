Что можно есть в Великий пост: главные правила и календарь

Великий пост длится 48 дней Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Уже через неделю верующие семьи приступят к особенному образу жизни: 27 февраля начинается Великий пост, самый продолжительный из православных постов. Но нельзя сказать, что в это время верующих ждет тотальное ограничение в еде — в пост есть место и фруктам, и красной икре, и даже вину, просто это можно позволить себе не каждый день. Рассказываем о том, что можно и нельзя есть в пост и когда можно ограничиваться не только водой с хлебом.

Главные правила поста Вы удивитесь, но священники постоянно повторяют, что строгая диета — не обязательная часть Великого поста (как и купели в Крещение). Самое главное — это не обряды, а молитва и очищение духа. Кроме того, даже если вы и собрались перейти на ограниченное питание, прежде всего нужно проконсультироваться с врачом. Поститься не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым людям, пациентам с заболеваниями ЖКТ, а также при диабете, онкологии и хронических заболеваниях.

Одно из главных правил духовного очищения — молитва. Важно посещать храм, помнить о покаянии, следить за собой, совершать как можно больше добрых дел, уделять время близким, помогать малоимущим, одиноким и нуждающимся. И очень важно говорить больше приятных слов от чистого сердца. Как готовиться к посту Ограничение привычного рациона во время Великого поста может обернуться большим стрессом для организма, поэтому готовиться к такому стоит заранее. Для этого за две недели до поста нужно начать сокращать в рационе долю мяса и других продуктов животного происхождения, каждый день увеличивать долю растительной пищи (запасайтесь белком), а за неделю до поста — проститься с кисломолочными продуктами.

Как питаться в пост Самые строгие недели поста — первая и Страстная седмица (в 2023 году длится с 10 по 15 апреля). Самые преданные христиане в эти дни, бывает, ограничивают себя одним только хлебом. В остальное время требования к столу не такие строгие, но всё равно полезно знать, что можно и что нельзя есть в Великий пост. Расписание по дням мы собрали в один календарь.



Календарь питания в Великий пост в 2023 году Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





В пост разрешено есть овощи, фрукты и ягоды, орехи и сухофрукты, черный хлеб и хлебцы, злаки, грибы, зелень, мед, бобы: чечевицу, сою, нут, фасоль. Также можно есть хлеб, в составе которого нет яиц и масла. В определенные дни разрешается растительное масло и вино. Категорически же запрещены в пост мясо и птица, молочные продукты, яйца (и все продукты, которые их содержат), сдоба и кондитерские изделия, сливочные соусы, колбаса и алкоголь (кроме вина в определенные дни).