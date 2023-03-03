Теперь официально. Диверсия в Брянской области стала терактом

Уголовные дела по трём статьям возбуждены после нападения диверсионно-разведывательной группы на сёла Любечане и Сушаны в Климовском районе Брянской области. Об этом 3 марта сообщает Следственный комитет России.
Случившееся квалифицировали как теракт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и умышленное уничтожение чужого имущества. Следственная группа, в которую входят в том числе направленные главой СКР Александром Бастрыкиным сотрудники центрального аппарата, продолжает работать в Брянской области.
Террористическим актом случившееся накануне назвал президент Владимир Путин. Местные власти сообщали, что в результате нападения диверсантов, которые проникли со стороны Украины, погибли два человека, ранен ребёнок. В ходе зачистки территории на мине подорвалась машина Росгвардии, пострадали трое сотрудников.
В ФСБ заявили, что диверсанты были выдавлены на территорию Украины и по ним нанесли массированный артиллерийский удар. Спецслужба показала первые кадры из одного из сёл.