Машина Росгвардии подорвалась на мине в Брянской области, ранены четверо

В ходе зачистки территории у села Сушаны в Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии. В результате происшествия ранения получили четверо росгвардейцев — трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН. Об этом вечером 2 марта в своём телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн.

По его данным, у сотрудников Росгвардии лёгкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает.



В четверг стало известно о диверсионной группе в Брянской области. В ходе нападения погибли два мирных жителя. Владимир Путин назвал случившееся терактом.

