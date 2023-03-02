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    Машина Росгвардии подорвалась на мине в Брянской области, ранены четверо

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    В ходе зачистки территории у села Сушаны в Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии. В результате происшествия ранения получили четверо росгвардейцев — трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН. Об этом вечером 2 марта в своём телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн.

    По его данным, у сотрудников Росгвардии лёгкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

    В четверг стало известно о диверсионной группе в Брянской области. В ходе нападения погибли два мирных жителя. Владимир Путин назвал случившееся терактом.

    Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в село Любечане Климовского района Брянской области следственную группу центрального аппарата.

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