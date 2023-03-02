Бастрыкин направил в Брянскую область следственную группу центрального аппарата

Председатель СКР направил следственную группу в село Любечане Климовского района Брянской области. Об этом ведомство сообщает вечером 2 марта. Криминалистам, экспертам и другим специалистам поручено оперативно выехать на место происшествия.

«Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов. По предварительным данным, в результате совершенных преступлений погибли два человека, 10-летний ребенок получил ранение», — говорится в сообщении.

В четверг стало известно о диверсионной группе в Брянской области. В ходе нападения погибли два мирных жителя. Владимир Путин назвал случившееся терактом.