ФСБ показала расстрелянные диверсантами машины и разбросанные боеприпасы в селе Брянской области

Первые кадры из села в Климовском районе Брянской области, куда накануне проникли диверсанты, показала федеральная служба безопасности.
ФСБ РФ
На видео есть и машины, расстрелянные проникшей с Украины группой, в которых погибли двое мужчин. И разбросанные по пути их следования боеприпасы.
Накануне ФСБ заявляла, что проводит операцию по уничтожению диверсантов, которые проникли с Украины. Она проводилась в двух селах на границе. Владимир Путин назвал произошедшее терактом. А СК отправил на место из Москвы лучших специалистов для проведения необходимых экспертиз и расследования.