Раненный диверсантами мальчик уже разговаривает после операции и хочет видеть маму

Раненный в Брянской области школьник идёт на поправку, его жизнь вне опасности, сообщает 3 марта РИА Новости. Директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов рассказал, что мальчик проснулся после операции уже вечером. Он разговаривает, пьет и ест, а также хочет встретиться с мамой. Она уже едет к нему.
«Технически операция проходила в штатном режиме, но операция была длительная. Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плевральной полости, в результате четырехчасовой операции пуля была извлечена. Повреждений внутренних органов — сердца, легких, крупных кровеносных сосудов — выявлено не было», — рассказал Галаганов.
2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате действий диверсионной группы в селе Любечане был ранен мальчик 2012 года рождения: металл застрял у него между ребер. В тот же день его прооперировали.
«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Фёдора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю», — рассказал Богомаз.
СМИ писали, что 10-летний Фёдор помог двум девочкам, ехавшим с ним в школу в машине. В эфире Первого канала Богомаз заявил, что мальчик будет представлен к государственной награде. «Мы считаем, что мальчик — герой, мы готовим все документы для награждения его медалью «За отвагу», он проявил отвагу и мужество», — сказал губернатор.
В пресс-службе губернатора 3 марта агентству рассказали, что ребенок находится в стабильном состоянии.
Утром 2 марта губернатор Брянской области сообщил о проникновении украинских диверсантов. В результате атаки два человека погибли, был ранен ребенок. В ФСБ подтвердили факт операции по уничтожению вооруженной группы, а затем объявили, что националисты выдавлены на территорию Украины и по ним нанесли массированный артиллерийский удар.