Раненный диверсантами мальчик уже разговаривает после операции и хочет видеть маму

Раненный в Брянской области школьник идёт на поправку, его жизнь вне опасности, сообщает 3 марта РИА Новости. Директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов рассказал, что мальчик проснулся после операции уже вечером. Он разговаривает, пьет и ест, а также хочет встретиться с мамой. Она уже едет к нему.



«Технически операция проходила в штатном режиме, но операция была длительная. Ранение оказалось проникающим, пуля находилась в левой плевральной полости, в результате четырехчасовой операции пуля была извлечена. Повреждений внутренних органов — сердца, легких, крупных кровеносных сосудов — выявлено не было», — рассказал Галаганов.

