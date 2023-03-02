Глава Минпросвещения Кравцов: Диверсанты в Брянской области обстреляли «Ниву» с детьми

Украинские диверсанты в Брянской области обстреляли «Ниву» с детьми. Школьного автобуса, о котором писали некоторые СМИ Украины, не было. Об этом 2 марта сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.



По словам главы ведомства, нападавшие видели, что «это не военная машина», а украинские медиа «хотят посеять панику».

Ранее врио заместителя губернатора региона уже заявлял, что на данный момент школьники в приграничных районах переведены на дистант — дети занимаются дома.

Нападение диверсантов на два села в Брянской области произошло 2 марта. Изначально губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле автомобиля в селе Любечане, что привело к гибели человека и ранению подростка.