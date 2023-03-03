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    НЛО вечны. В Петербурге заметили «летающую тарелку»

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    «Коллекцию» НЛО над Петербургом пополнил ещё один красивый кадр — «летающая тарелка» в клубах дыма.

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    Фотографию публикует 3 марта сообщество «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «ВКонтакте». В комментариях подписчики упражняются в остроумии: петербуржцы и многие гости города знают, что на самом деле это стадион «Газпром Арена».

    Тема НЛО возникла в мировых СМИ в феврале, когда стало известно, что в США сбили несколько летательных объектов, как минимум один из которых был китайским аэростатом. Странные шары находят и в других странах, например в Японии. В Петербурге об НЛО заговорили 28 февраля, в день атаки дронов, когда над Пулково закрыли небо. Источники «Фонтанки» в Минобороны сообщили, что над Петербургом действительно находился неопознанный летающий объект. Позже в министерстве заявили, что закрытие воздушного пространства было связано с учениями сил ПВО. Вечером 1 марта случилась новая волна паники: над Петербургом ярко светились два подозрительных шара. Горожане завалили «Фонтанку» и соцсети фотографиями и видео. То же самое видели на протяжении ночи и в других городах России. Но это было не НЛО, а астрономическое явление — сближение Венеры и Юпитера.

    Скриншот из сообщества <a href="https://vk.com/wall-79200079_1063207" class="io-leave-page _" target="_blank">«Живем на Васильевском | Васильевский остров»</a>
    Скриншот из сообщества «Живем на Васильевском | Васильевский остров»

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