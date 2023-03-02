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    На приграничных территориях Курской области зафиксировали новые прилёты

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    Приграничные территории Курской области продолжили обстреливать. Об этом 2 марта в своём Telegram-канале сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

    По его словам, девять прилётов было зафиксировано в районе села Троицкое в Кореневском районе. При этом ни пострадавших, ни разрушений нет.

    «Еще 11 прилётов в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Здесь также никто не пострадал, но населенный пункт остался без энергоснабжения», — добавил Старовойт. На месте уже работают ремонтные бригады.

    Ранее губернатор региона заявлял об обстрелах в Тёткино. Ранения, говорил он, получили двое мужчин, один из которых скончался до приезда скорой. Второго госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Согласно уточнённым данным, пострадали восемь домовладений и три автомобиля.

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