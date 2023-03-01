Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев вооружением и материально-техническими средствами

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами. Документ опубликован 1 марта на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно приказу министра обороны, добровольцы должны будут снабжаться по тем же нормативам, что и Вооруженные силы РФ. Форму и иное имущество им предоставят воинские части по месту приписки.



Напомним, ранее Минобороны утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для участников добровольческих формирований. Речь идёт о железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, за исключением такси.

