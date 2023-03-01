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    Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев вооружением и материально-техническими средствами

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    Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами. Документ опубликован 1 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

    Согласно приказу министра обороны, добровольцы должны будут снабжаться по тем же нормативам, что и Вооруженные силы РФ. Форму и иное имущество им предоставят воинские части по месту приписки.

    Напомним, ранее Минобороны утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для участников добровольческих формирований. Речь идёт о железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, за исключением такси.

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