Минобороны РФ обеспечит добровольцев оружием, военной техникой и медицинской помощью

Министерство обороны РФ обеспечит добровольцев техникой, вооружением, продовольствием, а также поможет в оказании медицинской помощи. Дополнительного финансирования не потребуется. Проект приказа министра обороны Сергея Шойгу опубликован 30 января на официальном портале правовой информации.
Из текста следует, что добровольческие формирования будут обеспечиваться оружием, военной техникой и прочим в том же порядке, который установлен для Вооруженных сил РФ. При этом инвентарное имущество не переходит в собственность добровольцев и подлежит возврату на склады, а за ущерб положена материальная ответственность.
Медицинская помощь будет оказываться в военно-медицинских подразделениях и организациях. Предусмотрена и эвакуация самолетами и вертолетами ВКС России.
Проект приказа начинает действовать с момента издания.