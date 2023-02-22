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    Минобороны предоставило воинам-добровольцам право бесплатного проезда в общественном транспорте

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    Минобороны РФ утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для участников добровольческих формирований. Речь идёт о железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, за исключением такси. Об этом говорится в документе, опубликованном 22 февраля на официальном портале правовой информации.

    Как уточняется в приказе Минобороны, добровольцы будут иметь право ездить бесплатно к месту нахождения добровольческого формирования, «а также в связи с выполнением задач, стоящих перед добровольческим формированием». В частности, бесплатный проезд предоставляется им в случае проезда к месту лечения или медицинской реабилитации, поясняется в документе.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге детям участников боевых действий выдадут новые долгосрочные проездные для общественного транспорта.

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