Минобороны предоставило воинам-добровольцам право бесплатного проезда в общественном транспорте

Минобороны РФ утвердило право бесплатного проезда на общественном транспорте для участников добровольческих формирований. Речь идёт о железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте, за исключением такси. Об этом говорится в документе, опубликованном 22 февраля на официальном портале правовой информации.



Как уточняется в приказе Минобороны, добровольцы будут иметь право ездить бесплатно к месту нахождения добровольческого формирования, «а также в связи с выполнением задач, стоящих перед добровольческим формированием». В частности, бесплатный проезд предоставляется им в случае проезда к месту лечения или медицинской реабилитации, поясняется в документе.

