    Сейчас

    -10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -13

    1 м/с, с-з

    767мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd74.71eur79.57

    COVID-19

    Минус 89%. ВОЗ фиксирует резкое сокращение числа заболевших ковидом в мире

    932
    7 комментариев

    В период с 23 января по 19 февраля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире снизилось на 89% по сравнению с предыдущими 28 днями. За это время коронавирусом на планете заболели 5,3 млн человек. При этом летальных случаев от инфекции (48 тыс.) стало меньше на 62%, следует из еженедельного отчета Всемирной организации здравоохранения.

    По данным ВОЗ, по состоянию на 19 февраля с начала пандемии в мире выявлено более 757 млн случаев заболевания COVID-19 и зарегистрировано более 6,8 млн смертей от коронавирусной инфекции.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге тем временем вновь нарастили красные зоны. В реанимациях городских стационаров сейчас находятся 140 человек с коронавирусом.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    COVID-19ВОЗКоронавирус
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close