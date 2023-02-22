Минус 89%. ВОЗ фиксирует резкое сокращение числа заболевших ковидом в мире

В период с 23 января по 19 февраля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире снизилось на 89% по сравнению с предыдущими 28 днями. За это время коронавирусом на планете заболели 5,3 млн человек. При этом летальных случаев от инфекции (48 тыс.) стало меньше на 62%, следует из еженедельного отчета Всемирной организации здравоохранения.



По данным ВОЗ, по состоянию на 19 февраля с начала пандемии в мире выявлено более 757 млн случаев заболевания COVID-19 и зарегистрировано более 6,8 млн смертей от коронавирусной инфекции.

