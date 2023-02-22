В Петербурге нарастили красные зоны. В реанимациях 140 человек

Комитет по здравоохранению провел обещанное увеличение красных зон в Петербурге из-за роста заболеваемости коронавирусом, следует из эпидемиологической справки Смольного.



По данным на 22 февраля, в Петербурге развернуты 1 907 коек. Еще неделю назад их было 1 787. На них проходят лечение 1 584 пациента, в том числе 140 петербуржцев в реанимации, а 38 — на ИВЛ. Ранее в комздраве уточняли, что места добавят в Госпитале для ветеранов войн, больнице Святого Георгия и Александровской больнице.



Еще 9 475 горожан находятся на амбулаторном лечении с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него. А всего, по заявлению главы комздрава Дмитрия Лисовца, с ОРВИ, ковидом и пневмониями в Петербурге лечатся около 30 тысяч человек.

