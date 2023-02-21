Коварный ОРВИ разгулялся: как в Петербурге началась новая волна коронавируса

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Около тридцати тысяч человек с симптомами ОРВИ прямо сейчас болеют в Петербурге. Госпитализация растет, и вот уже впервые в 2023 году приходится не сворачивать, а добавлять койки в красных зонах. Всё из-за «новой» тактики коронавируса. «Фонтанка» рассказывает про тревогу в Роспотребнадзоре и комздраве.



Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что, по данным на 20 февраля, в Петербурге болеют коронавирусной инфекцией, внебольничными пневмониями и другими ОРВИ около 30 тысяч человек, из них треть — пациенты с COVID-19.



Заболеваемость коронавирусом в Петербурге нестабильная — идёт волнами, сейчас фиксируется рост, подтвердила руководитель петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. По её словам, на седьмой неделе года, с 13 по 18 февраля, в Петербурге зафиксировано увеличение заболеваемости на 16,8%.



За минувшую неделю госпитализация пациентов с коронавирусом, которая стабильно снижалась, начала расти: пока на 5% за неделю. За семь дней в стационары доставили около 700 человек. Тенденция тревожная, и в ближайшее время коечный фонд в красных зонах решили увеличить.

Как анонсировал Лисовец, в Госпитале для ветеранов войн, больнице Святого Георгия и Александровской больнице развернут дополнительные койки: «Если ситуация не будет идти по нарастающему тренду — ограничимся семью стационарами, которые работают сейчас. Потребуется — доразвернем дополнительно».



Но, например, в Боткинской больнице на Пискаревском проспекте коечный фонд уже занят почти полностью. С подтвержденным коронавирусом лечение проходят более 250 человек. А в общем потоке поступающих в больницу на пациентов с коронавирусом сейчас приходится 50–75%. Остальные — грипп и ОРВИ.

Рост заболеваемости — «заслуга» самих горожан, которые выходят из дома больными и отправляют уже подхвативших вирус детей в сады и школы, отметили в Роспотребнадзоре.

«Это и циркуляция новых геновариантов, это и факторы, которые направлены на прерывание путей передачи, о которых мы неустанно говорим, и в то же время наши жители так же настойчиво стараются их забыть. Это циркуляция гриппа и ОРВИ. Пандемия не остановлена, она продолжается. Риски сохраняются», — отметила Башкетова.



Впрочем, дело не только в беспечности горожан, сам вирус учится быстрее своих носителей и все больше маскируется под ОРВИ: снижается число внебольничных пневмоний, увеличивается заболеваемость ковидными инфекциями с клиникой ОРВИ и бессимптомным течением, заявила глава Роспотребнадзора.

Поэтому главный совет прежний: сидеть дома при первых симптомах и вызывать врача; не заниматься самолечением, потому что только врач после ПЦР-теста сможет сказать, грипп это или коронавирус, и назначить правильное лечение. Как и в предыдущие волны, в группе риска пациенты старшего возраста — 65 лет и выше. И чем больше возраст, тем выше летальность.



Но в среднем болеют, по словам Лисовца, сейчас всё же легче, чем в прошлые волны: в госпитализации нуждаются примерно 7% больных, раньше госпитализация была вдвое выше. Только у каждого пятого пациента выявляют пневмонию, хотя раньше доля пневмоний доходила до 50%. И сейчас это не пневмонии 2–3–4-й степени, а в основном только первой. Доля тяжелых больных в стационарах — 13%. Для сравнения: в феврале 2021 года она доходила до 25%. А лечатся сейчас больные 5–7 дней, а не по две недели.

Отдельный риск — завоз и распространение новых штаммов-мутантов. Петербургские ученые из Института Пастера, как рассказала Башкетова, уже выявили три случая «Кракена» в России. А в связи с открытием сообщения и туризма с «колыбелью ковида» — Китаем — работа по защите приобретает особую важность.



Как заявила глава городского управления Роспотребнадзора, китайских туристов, прибывающих в Петербург самолетами, ждут усиленные проверки, которые отлажены еще с появления первых регулярных рейсов из КНР.



«В рамках усиленного санитарного контроля всем пассажирам проводится дистанционная термометрия, собираются анкетные данные. Организовано дополнительное выборочное тестирование на новую коронавирусную инфекцию — ей подлежит 1% всех прибывших пассажиров. С начала 2023 года ему подверглись 125 прибывших из КНР», — рассказала Башкетова.

А всем горожанам в комздраве и Роспотребнадзоре рекомендовали прививаться. Во время пандемии — каждые 6 месяцев. А после её завершения достаточно будет одного раза в год.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

