«Кракен» на свободе: симптомы «нового» коронавируса и прогнозы

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Встреча с «кракеном» еще никогда не была так реальна. Не сорокаметровое чудище, но неприятная «простуда» угрожает каждому. Особо заразный мутировавший подвид «омикрона» распространяется с небывалой скоростью. Первая в России заболевшая загадочно обнаружилась в глубокой провинции, хотя никуда не ездила и ни с кем не встречалась.



«Кракен», или XBB.1.5 — очень заразный «рекомбинантный» вариант, подлиния «омикрона». Он быстро стал доминирующей формой COVID-19 в США и распространился по всему миру. Эксперты говорят, что, благодаря «удачной» для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов. Он самый заразный из всех «омикронов» и, вероятно, лучше способен уклоняться от иммунитета.



Все ранние симптомы «кракена» идентичны «омикрону»: першение в горле, боль в пояснице, насморк и заложенность носа, головная боль, усталость, чихание, повышенная потливость ночью и ломота в теле.



Его уже зафиксировали как минимум в 29 странах. В том числе и в России, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и «обмениваются» вирусами.

Первый в России случай заражения новым вариантом коронавируса зафиксирован далеко от столиц. Заболевшая — жительница Пензы 32 лет, работница административного подразделения на одном из городских предприятий. Женщина заболела 27 декабря, симптомы были стандартные для ОРВИ. Выздоровела уже 2 января, перенеся всю инфекцию в легкой форме, несмотря на то, что привита от COVID-19 не была.



Где заразилась — загадка. Она не выезжала за пределы страны и даже Пензенской области в ноябре —декабре 2022 года, не приезжал никто и к ней самой. Поэтому подхватить инфекцию она могла в общественных местах.

«Имеющиеся данные о «кракене» из США могут свидетельствовать о том, что XBB.1.5 может очень быстро распространиться и доминировать в крупных городах, уровень госпитализаций среди пожилых людей может увеличиться до уровней, превышающих первую волну «омикрона», — написал в своём Telegram-канале врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.



По его словам, в России «нужно ожидать роста госпитализаций в феврале» и «наиболее уязвимой группой будут люди 65 лет и старше».

Независимый аналитик, сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что судить о развитии эпидпроцесса в Петербурге стало сложнее. И заметить «кракен» в статистике нельзя — показатели госпитализации и смертности, которые с лета 2020 учитываются в Петербурге почти образцово, пока не демонстрируют устойчивой тенденции к росту.



«Надо, однако, принять во внимание, что сейчас вообще неудачный момент для прогнозирования: Петербург и Россия в целом выходят из периода новогодних праздников, которые традиционно сильно влияют на паттерны активности населения и скорости распространения вируса. В течение последних дней наблюдается некоторый рост, но связан ли он с началом новой волны или с флуктуацией на спаде, обусловленной окончанием длинных выходных, пока неясно. Ситуация станет более определенной к концу следующей недели, когда паттерны активности населения более-менее вернутся к «межпраздничной» норме», — считает Куприянов.



По его словам, при текущих подходах к секвенированию вирусных геномов и объемах этой работы новый вариант не получится заметить, пока он не станет достаточно распространенным.

«То, что он уже попался в одном из регионов, тем более — в российской провинции, означает, что он, скорее всего, добрался уже и до столиц. Вероятнее всего, мы скоро его там увидим, — говорит аналитик. — Давать какие-то прогнозы сложно. Теоретически, от первых случаев «омикрона» до пика госпитализаций в Петербурге прошло примерно полтора месяца. Что будет в этот раз, я не знаю. «Омикрон» к тому же накладывался на «хвост» осенней волны «дельты», при которой госпитализировать приходилось очень многих. Какие числа ждут нас на пике волны «кракена», пока неясно».

Как отметили в петербургском Роспотребнадзоре, как и в случае с другими штаммами, в первую очередь вариант XBB.1.5 поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Хотя определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека.



«Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны», — настаивают в ведомстве.

Российские вакцины от коронавируса справятся с «кракеном», в свою очередь заверил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Исследования показали, что все вакцинные препараты, которые у нас есть, продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции», — считает специалист.

А федеральный Роспотребнадзор добавил, что никаких ограничений в связи с обнаружением «кракена» вводить не планируется.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

