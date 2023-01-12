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    COVID-19

    Как первая россиянка загадочно заразилась «Кракеном»: симптомы и течение болезни

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    Первый в России случай заражения новым вариантом коронавируса «Кракен», зафиксированный в Пензенской области, местная жительница перенесла в легкой форме, сообщил областной Роспотребнадзор.

    Как рассказали ТАСС в ведомстве 12 января, заболевшая — жительница Пензы 32 лет, работница административного подразделения на одном из городских предприятий. Женщина заболела 27 декабря, симптомы были стандартные для ОРВИ. Выздоровела уже 2 января, перенеся всю инфекцию в легкой форме, несмотря на то, что привита от COVID-19 не была.

    Где заразилась — загадка. Она не выезжала за пределы страны и даже Пензенской области в ноябре — декабре 2022 года, не приезжал никто и к ней самой. Поэтому подхватить инфекцию она могла в общественных местах.

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    COVID-19ПензаКоронавирусЗдоровьеКракен
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