Как первая россиянка загадочно заразилась «Кракеном»: симптомы и течение болезни

Первый в России случай заражения новым вариантом коронавируса «Кракен», зафиксированный в Пензенской области, местная жительница перенесла в легкой форме, сообщил областной Роспотребнадзор.
Как рассказали ТАСС в ведомстве 12 января, заболевшая — жительница Пензы 32 лет, работница административного подразделения на одном из городских предприятий. Женщина заболела 27 декабря, симптомы были стандартные для ОРВИ. Выздоровела уже 2 января, перенеся всю инфекцию в легкой форме, несмотря на то, что привита от COVID-19 не была.
Где заразилась — загадка. Она не выезжала за пределы страны и даже Пензенской области в ноябре — декабре 2022 года, не приезжал никто и к ней самой. Поэтому подхватить инфекцию она могла в общественных местах.