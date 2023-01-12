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    COVID-19

    «Кракен» против «Спутника»: Минздрав оценил шансы

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    Российские вакцины от коронавируса справятся с «кракеном», заверил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

    «Исследования показали, что все вакцинные препараты, которые у нас есть, продолжают сохранять свою эффективность с точки зрения снижения риска тяжелого течения инфекции», — цитирует 12 января ТАСС выступление Чуланова в эфире телеканала «Россия-24».

    Первый случай заражения новым вариантом коронавируса — «кракеном» — уже случился в России. Как его перенесла россиянка без прививки — читайте здесь.

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