Чем опасен новый штамм «кракен»: 7 ответов от Роспотребнадзора

Петербургский Роспотребнадзор ответил на семь вопросов о новом штамме коронавируса «кракен» — что это такое и чем он отличается от прошлых. Разъяснения появились 11 января в Telegram-канале управления.
Что такое штамм «кракен»?
- Вариант XBB.1.5 («кракен») представляет собой «рекомбинантную» подлинию «омикрона».
Чем «Кракен» отличается от других вариантов «омикрона»?
- Благодаря «удачной» для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов.
Чем опасен «кракен»?
- По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся.
Как передается «Кракен»?
- Как и другие ОРВИ — воздушно-капельным путем.
Кто в группе риска по «кракену»?
- Как и в случае с другими штаммами, в первую очередь вариант XBB.1.5 поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
Какова вероятность появления «кракена» в России?
- В настоящее время случаев XBB.1.5 в нашей стране не зарегистрировано. Но, как и другие штаммы, «кракен» может появиться и в РФ, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и «обмениваются» вирусами.
Как защититься?
- Определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России пока не выявлено ни одного случая заболевания новым субвариантом штамма коронавируса «омикрон» — «кракен».
В то же время европейские СМИ уже призывают готовиться к негативным новостям из-за «кракена» — чем он грозит, читайте здесь.