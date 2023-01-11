Чем опасен новый штамм «кракен»: 7 ответов от Роспотребнадзора

Петербургский Роспотребнадзор ответил на семь вопросов о новом штамме коронавируса «кракен» — что это такое и чем он отличается от прошлых. Разъяснения появились 11 января в Telegram-канале управления.

Что такое штамм «кракен»?

Вариант XBB.1.5 («кракен») представляет собой «рекомбинантную» подлинию «омикрона».

Чем «Кракен» отличается от других вариантов «омикрона»?

Благодаря «удачной» для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов.

Чем опасен «кракен»?