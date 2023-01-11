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    COVID-19

    Чем опасен новый штамм «кракен»: 7 ответов от Роспотребнадзора

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    Петербургский Роспотребнадзор ответил на семь вопросов о новом штамме коронавируса «кракен» — что это такое и чем он отличается от прошлых. Разъяснения появились 11 января в Telegram-канале управления.

    Что такое штамм «кракен»?

    • Вариант XBB.1.5 («кракен») представляет собой «рекомбинантную» подлинию «омикрона».

    Чем «Кракен» отличается от других вариантов «омикрона»?

    • Благодаря «удачной» для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов.

    Чем опасен «кракен»?

    • По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся.

    Как передается «Кракен»?

    • Как и другие ОРВИ — воздушно-капельным путем.

    Кто в группе риска по «кракену»?

    • Как и в случае с другими штаммами, в первую очередь вариант XBB.1.5 поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

    Какова вероятность появления «кракена» в России?

    • В настоящее время случаев XBB.1.5 в нашей стране не зарегистрировано. Но, как и другие штаммы, «кракен» может появиться и в РФ, поскольку границы открыты, самолеты летают, люди активно перемещаются и «обмениваются» вирусами.

    Как защититься?

    • Определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны.

    Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России пока не выявлено ни одного случая заболевания новым субвариантом штамма коронавируса «омикрон» — «кракен».

    В то же время европейские СМИ уже призывают готовиться к негативным новостям из-за «кракена» — чем он грозит, читайте здесь.

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