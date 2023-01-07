В России пока нет «кракена». Роспотребнадзор рассказал о ситуации с новым субвариантом штамма «омикрон»

В России пока не выявлено ни одного случая заболевания новым субвариантом штамма коронавируса «омикрон» — «кракен». Об этом 7 января журналистам рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.



«По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант «омикрона» XBB.1.5 «кракен» не выявлен», — цитирует агентство информацию ведомства.

Роспотребнадзор сослался на данные ВОЗ, согласно которым «кракен» более заразный, но признаки, что этот субвариант имеет особую тяжесть заболевания, отсутствуют.