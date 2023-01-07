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    В России пока нет «кракена». Роспотребнадзор рассказал о ситуации с новым субвариантом штамма «омикрон»

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    В России пока не выявлено ни одного случая заболевания новым субвариантом штамма коронавируса «омикрон» — «кракен». Об этом 7 января журналистам рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

    «По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант «омикрона» XBB.1.5 «кракен» не выявлен», — цитирует агентство информацию ведомства.

    Роспотребнадзор сослался на данные ВОЗ, согласно которым «кракен» более заразный, но признаки, что этот субвариант имеет особую тяжесть заболевания, отсутствуют.

    Европейские СМИ призывают читателей готовиться к негативным новостям из-за «кракена». Издания приводят в качестве аргумента быстрое и агрессивное распространение этого субварианта. Странам ЕС рекомендовано вводить обязательное тестирование на COVID-19 для приезжающих из Китая, Германия уже вводит такой тест.

    В ВОЗ заявили, что КНР якобы предоставляет не вполне точные данные о заболеваемости и смертности от «короны» в стране. СМИ публикуют информацию о якобы переполненных в республике моргах.

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