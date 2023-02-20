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    В Петербурге 30 тысяч слегли с симптомами ОРВИ

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    Почти тридцать тысяч человек с симптомами ОРВИ лечатся в Петербурге, а госпитализация растет, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

    «В целом на лечении в Петербурге пациентов с коронавирусом, внебольниыми пневмониями и ОРВИ — 29 тысяч. Из них треть — 11 тысяч — страдают коронавирусной инфекцией. Из них нуждаются в госпитализации примерно 7,2% — это данные сегодняшние дни. Я напомню, что в предыдущие эпидподъемы доля пациентов, которая госпитализировалась составляла 13 — 14 — 15%. Сейчас в два раза меньше», — рассказал Лисовец 20 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».

    Он отметил, что за прошлую неделю в Петербурге на 5% выросло число госпитализаций — в больницы увезли порядка 700 человек. Но болеют сейчас в среднем легче: только у каждого пятого пациента выявляют пнемонию. Раньше доля пневмоний доходила до 50%. И сейчас это не пнемониия 2- 3 -4 степени, а в основном только первой.

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