В Петербурге 30 тысяч слегли с симптомами ОРВИ

Почти тридцать тысяч человек с симптомами ОРВИ лечатся в Петербурге, а госпитализация растет, заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«В целом на лечении в Петербурге пациентов с коронавирусом, внебольниыми пневмониями и ОРВИ — 29 тысяч. Из них треть — 11 тысяч — страдают коронавирусной инфекцией. Из них нуждаются в госпитализации примерно 7,2% — это данные сегодняшние дни. Я напомню, что в предыдущие эпидподъемы доля пациентов, которая госпитализировалась составляла 13 — 14 — 15%. Сейчас в два раза меньше», — рассказал Лисовец 20 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».