Байден распорядился создать специальную группу «для анализа феномена НЛО»

Напомним, что с начала месяца в США произошло уже четыре инцидента с неопознанными летающими объектами. 4 февраля американские военные сбили над своей территорией китайский аэростат. Спустя неделю та же участь постигла еще один летающий объект над Аляской. Затем, уже вечером 11 февраля канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады, над Юконом. «Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно обстрелял объект», — сообщил он. Пентагон уточнил, что ВВС США наблюдали за объектом сначала над Аляской, а затем — и после того, как он пересек границу с Канадой, тогда к ним присоединились и канадские истребители. В итоге была применена ракета AIM 9X «после тесной координации между властями».



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