Байден распорядился создать специальную группу «для анализа феномена НЛО»

Президент США Джо Байден поручил создать специальную межведомственную группу для углублённого анализа феномена неопознанных летающих объектов. Такое решение глава Белого дома принял после инцидентов сразу с несколькими аппаратами неизвестного происхождения, характера и назначения, которые были сбиты над севером США и Канады. Об этом на брифинге вечером 13 февраля сообщил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.
При этом, по словам Кирби, власти США «не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов», которые были перехвачены над Аляской, Канадой и озером Гурон.
«Фонтанка» писала, что накануне вечером американские военные сбили очередной летающий объект над своей территорией. СМИ сообщают о его восьмиугольной форме. Позднее в Пентагоне не исключили версию об инопланетном происхождении сбитых НЛО.