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    Байден распорядился создать специальную группу «для анализа феномена НЛО»

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    8 комментариев

    Президент США Джо Байден поручил создать специальную межведомственную группу для углублённого анализа феномена неопознанных летающих объектов. Такое решение глава Белого дома принял после инцидентов сразу с несколькими аппаратами неизвестного происхождения, характера и назначения, которые были сбиты над севером США и Канады. Об этом на брифинге вечером 13 февраля сообщил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

    При этом, по словам Кирби, власти США «не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов», которые были перехвачены над Аляской, Канадой и озером Гурон.

    «Фонтанка» писала, что накануне вечером американские военные сбили очередной летающий объект над своей территорией. СМИ сообщают о его восьмиугольной форме. Позднее в Пентагоне не исключили версию об инопланетном происхождении сбитых НЛО.

    Напомним, что с начала месяца в США произошло уже четыре инцидента с неопознанными летающими объектами. 4 февраля американские военные сбили над своей территорией китайский аэростат. Спустя неделю та же участь постигла еще один летающий объект над Аляской. Затем, уже вечером 11 февраля канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады, над Юконом. «Канадские и американские самолеты были подняты в воздух, и американский F-22 успешно обстрелял объект», — сообщил он. Пентагон уточнил, что ВВС США наблюдали за объектом сначала над Аляской, а затем — и после того, как он пересек границу с Канадой, тогда к ним присоединились и канадские истребители. В итоге была применена ракета AIM 9X «после тесной координации между властями».

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    НЛОСШАВоенные
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    Комментарии 8

    Польза санкций13 Фев 2023 в 23:42
    Америкосы умеют делать шоу из всего.
    Это не пятисотрублёвые митинги собирать. )
    +0−0
    Михаил Микушин13 Фев 2023 в 23:22
    На борту НЛО была замечена надпись: "Слава великому Си!"....
    +1−0
    Igor_SPb13 Фев 2023 в 23:20
    Воздушные змеи и квадракоптеры на территории США и Канады теперь запускать нельзя. Потом ещё счет за потраченную ракету выставят.
    +0−1
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