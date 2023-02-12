В Петербурге вновь выросло число заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 12 347 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 689 человек, подтверждён 31 летальный исход. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



В Петербурге за сутки стало на 1409 заболевших больше. В больницу попали 52 пациента, выздоровели 717 человек. Зафиксировано ещё 7 смертей от COVID-19.



«Фонтанка» обращала внимание на аномалию — в Петербурге в 2023 году госпитализировались и умирали наравне с Москвой, хотя по числу жителей и заболеваемости города несопоставимы. Глава комздрава прокомментировал ситуацию с летальностью.

