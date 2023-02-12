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    COVID-19

    В Петербурге вновь выросло число заболевших коронавирусом

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    За минувшие сутки в России выявлено 12 347 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 689 человек, подтверждён 31 летальный исход. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

    В Петербурге за сутки стало на 1409 заболевших больше. В больницу попали 52 пациента, выздоровели 717 человек. Зафиксировано ещё 7 смертей от COVID-19.

    «Фонтанка» обращала внимание на аномалию — в Петербурге в 2023 году госпитализировались и умирали наравне с Москвой, хотя по числу жителей и заболеваемости города несопоставимы. Глава комздрава прокомментировал ситуацию с летальностью.

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    COVID-19ПетербургКоронавирус
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    VKuser258369712 Фев 2023 в 11:59
    Халявные деньги, не дают покоя.
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