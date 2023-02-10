В Петербурге резко снизилась смертность по всем причинам

Глава комитета по здравоохранению Петербурга заявил, что внимательно следит за показателями смертности и летальности в городе, и есть заметное улучшение — по многим параметрам Северная столица сейчас выглядит лучше других регионов России.



Как написал Лисовец 10 февраля на своей странице «ВКонтакте», динамика числа умерших за январь 2023 года в сравнении с январем 2019 года снизилась на 8,2 %, «что почти в два раза лучше общероссийских показателей». А «динамика числа умерших от всех причин смерти последние две недели показала снижение на 12,73 процента».

