В Петербурге резко снизилась смертность по всем причинам

Глава комитета по здравоохранению Петербурга заявил, что внимательно следит за показателями смертности и летальности в городе, и есть заметное улучшение — по многим параметрам Северная столица сейчас выглядит лучше других регионов России.
Как написал Лисовец 10 февраля на своей странице «ВКонтакте», динамика числа умерших за январь 2023 года в сравнении с январем 2019 года снизилась на 8,2 %, «что почти в два раза лучше общероссийских показателей». А «динамика числа умерших от всех причин смерти последние две недели показала снижение на 12,73 процента».
Отдельно глава комздрава остановился на пациентах с диагнозами «COVID-19» и «пневмония», об аномалии в статистике по которым писала «Фонтанка».
«Здесь весьма надежным показателем является доля пациентов, умерших в первые сутки после госпитализации, — так называемая досуточная летальность. Эта цифра говорит о качестве работы амбулаторного звена в городе и наличии преемственности между амбулаторным и стационарным звеньями. По показателю досуточной летальности у нашего города также одна из лучших позиций в стране», — заверил Лисовец.