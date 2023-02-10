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    COVID-19

    В Петербурге резко снизилась смертность по всем причинам

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    Глава комитета по здравоохранению Петербурга заявил, что внимательно следит за показателями смертности и летальности в городе, и есть заметное улучшение — по многим параметрам Северная столица сейчас выглядит лучше других регионов России.

    Как написал Лисовец 10 февраля на своей странице «ВКонтакте», динамика числа умерших за январь 2023 года в сравнении с январем 2019 года снизилась на 8,2 %, «что почти в два раза лучше общероссийских показателей». А «динамика числа умерших от всех причин смерти последние две недели показала снижение на 12,73 процента».

    Отдельно глава комздрава остановился на пациентах с диагнозами «COVID-19» и «пневмония», об аномалии в статистике по которым писала «Фонтанка».

    «Здесь весьма надежным показателем является доля пациентов, умерших в первые сутки после госпитализации, — так называемая досуточная летальность. Эта цифра говорит о качестве работы амбулаторного звена в городе и наличии преемственности между амбулаторным и стационарным звеньями. По показателю досуточной летальности у нашего города также одна из лучших позиций в стране», — заверил Лисовец.

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    COVID-19ПетербургСмертностьКоронавирусЛетальностьПневмонииКовид
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    Комментарии 10

    Отец Родной10 Фев 2023 в 11:20
    У Лисовца сотрудник за уехал видать... Когда выйдет из запоя, тоже дайте знать, чтоб мы поняли, когда смертность резко повысится.
    +1−0
    Гость10 Фев 2023 в 11:09
    Ну надо же... ничто нас не берёт!
    Не иначе завтра отменят запрет на массовые мероприятия, читай - одиночные пикеты.

    Жду к 2024 новости о том, что у нас скакнула рождаемость и начался огромный прирост населения.
    +3−1
    27457303810 Фев 2023 в 10:54
    ДПТ ,убивства,пожары,Ковид ,мобилизация?Куда уж больше?уже умирать больше некому
    +2−1
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