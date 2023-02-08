Ковид возвращается? Петербургская коронавирусная аномалия

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Впервые с середины осени коронавирусом в стране за сутки заболели 10 тысяч человек. Каждый десятый пациент— петербуржец. А по госпитализациям и летальным исходам на душу населения у города на Неве и вовсе нет конкурентов в России. «Манипуляция», — говорят одни эксперты. «Тщательность в подсчетах», — уверяют другие. В Смольном даже не пытаются гадать.



В России 10 389 заболевших коронавирусом за сутки, сообщили 8 февраля в федеральном оперативном штабе. Впервые такой высокий показатель зафиксирован в 2023 году, а в году минувшем на аналогичные значения выходили в последний раз 20 октября. И о причинах роста заболеваемости споров нет — новогодние каникулы в прошлом, ограничений никаких, и зараза эффективно распространяется, как в былые времена, через школы, общественный транспорт и рабочие коллективы.



Коронавирус действительно поднял голову, заметили и в федеральном Роспотребнадзоре: за неделю заболеваемость в стране выросла на 33%. За семь дней — более 60 тысяч случаев. Преобладает «омикрон», но и особо заразный «кракен» где-то рядом — его то и дело ловят в далеких провинциях, монстр уже добрался до Ухты и Сыктывкара.



На этом болезненном фоне особо выделяется Петербург, который при вдвое меньшем числе жителей не отстает от Москвы. Например, по данным на 8 февраля, по стране госпитализировано за сутки 1 393 человека, подтверждено 44 летальных исхода. Из них в Москве — 140 госпитализаций и 12 смертей. В Петербурге — 127 госпитализаций и 10 смертей. Почти одинаково.

А в некоторые дни смертей и госпитализаций в Петербурге даже выше, чем в официально 12-миллионной столице, и вообще больше, чем где-либо в стране. При этом в Петербурге официально втрое меньше заражений, чем в Москве, — тысяча против трех. То есть в городе на Неве в три раза чаще госпитализируют пациентов? Или дело в другом? Эксперты гадают о природе аномалии.



Сооснователь сообщества Watching COVID-2019.ru Алексей Куприянов заявил «Фонтанке», что вообще не уверен в публикуемых оперативным штабом данных по Петербургу.

«В Петербурге речь идет не об аномально высокой доле госпитализируемых, а о практически полностью недостоверных данных о новых выявляемых случаях», — заявил он.

По его словам, «данные в Петербурге уже около года не выглядят убедительно и носят следы не то сознательной манипуляции, не то крайне недобросовестного отношения к их сбору».



Директор Института междисциплинарных медисследований Европейского университета Антон Барчук, напротив, сказал, что скорее всего просто данные Москвы и Петербурга несопоставимы — методика их сбора отличается. И в Петербурге, возможно, точнее.



«В Петербурге сейчас госпитализации не выше прошлых месяцев, а о различии (в госпитализациях) вы писали еще в начале года. Также в Петербурге минимальное по стране соотношение избыточных смертей и смертей от ковида. То есть скорее постановка диагноза и учет тяжелых случаев лучше (в Петербурге). Немного криво напишу, но в Петербурге был минимальный недоучет в ходе активной фазы пандемии», — отметил Барчук.

В чем эксперты согласны — едва ли аномалия в статистике реально влияет на ситуацию в больницах.



«Если говорить конкретно о госпитализациях (и нагрузке на стационары, включая реанимацию и ИВЛ), то в Петербурге все эти показатели пока что как раз на нисходящем тренде, наметившемся еще в декабре. Во всяком случае, они пока не перешли к устойчивому росту, хотя колебания относительно этого нисходящего тренда и рост заболеваемости заставляют волноваться», — заявил Куприянов.

В комитете по здравоохранению на вопрос про госпитализацию и разницу с Москвой ответили туманно.

«Подъем заболеваемости коронавирусом пошел по всей России. Мы цифры с Москвой не сравнивали, но традиционно Москва всегда первая вступает в эпидпроцесс и традиционно опережала Петербург примерно на две недели», — ответили в пресс-службе комздрава на вопрос про соревнование со столицей.



Но отметили, что действительно в городе появились тенденции к увеличению количества амбулаторных и стационарных пациентов. Ежедневный прирост — на 1–2%.

«С коронавирусной инфекцией у нас наблюдается порядка 7,5 тысячи пациентов, и 10%, чуть более 700 человек, на сегодняшний день находятся в стационарах Петербурга. Запас коечного фонда достаточный, порядка 20%», — заверили в комздраве.

При этом в последние месяцы число тяжелых больных постоянно снижается.

«На сегодня зарегистрирована доля тяжелых больных в стационарах 13%. В январе 2023 года — 15,7%. В ноябре — 16,3 %, в декабре — 15,1%. Мы сопоставления со столицей не делаем, так как не владеем всеми их данными», — сообщили в комздраве.

По данным комздрава, с пневмониями, с подозрениями на COVID-19 и другими ОРВИ под медицинским наблюдением в Петербурге на 8 февраля 27 971 пациент. В ведомстве напомнили, что ровно год назад, 8 февраля, общее число больных в Петербурге составляло около 298 тысяч. То есть было в 10 раз больше.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

