«Кракен» добрался до Сыктывкара и Ухты

Новые случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса «кракен» зарегистрированы в Республике Коми. Заболевших выявили в Сыктывкаре и Ухте, сообщает 7 февраля ТАСС со ссылкой на минздрав региона.



В минздраве отметили, что «кракен» более заразный, чем его предшественники, и выявляется только при ПЦР-тестировании, а экспресс-тесты его не показывают. Симптомы у заболевших очень схожи с ОРВИ.



О первом в России случае заражения «кракеном» сообщалось 11 января, второй зарегистрировали 3 февраля в Туве. В начале января глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что при встрече с «кракеном» человеку может не хватить иммунной защиты, даже если он прошёл вакцинацию или переболел ковидом. По оценке заведующего лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, велика вероятность того, что «кракен» станет доминирующим в нашей стране. Подробнее о симптомах новой разновидности читайте на «Фонтанке».

