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    Уберегутся ли от «кракена» переболевшие и привитые? Отвечает Роспотребнадзор

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    Тем, кто переболел коронавирусом или вакцинировался, может не хватить иммунитета при встрече со штаммом «кракен». Поэтому, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, нужно быть осторожнее и заботиться о здоровье.

    При этом Роспотребнадзор не видит рисков для россиян из-за открытия границ КНР, сообщила Попова 12 января в эфире телеканала «Россия 24». Никаких мер против приезжающих оттуда вводить не планируют.

    Ранее внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заверил, что российские вакцины от коронавируса справятся с «кракеном».

    Новый штамм коронавируса уже подхватила первая россиянка. Он особо заразен и быстро распространяется.

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    КоронавирусКовидМутация коронавирусаШтамм кракен
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