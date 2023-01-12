Уберегутся ли от «кракена» переболевшие и привитые? Отвечает Роспотребнадзор

Тем, кто переболел коронавирусом или вакцинировался, может не хватить иммунитета при встрече со штаммом «кракен». Поэтому, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, нужно быть осторожнее и заботиться о здоровье.

При этом Роспотребнадзор не видит рисков для россиян из-за открытия границ КНР, сообщила Попова 12 января в эфире телеканала «Россия 24». Никаких мер против приезжающих оттуда вводить не планируют.



Ранее внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов заверил, что российские вакцины от коронавируса справятся с «кракеном».