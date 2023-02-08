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    COVID-19

    В России 10 000 заболевших коронавирусом за сутки — это впервые с осени

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    Заболеваемость коронавирусом в России поставила новый рекорд — более 10 тысяч новых случаев за сутки. В последний раз такие значения фиксировали осенью, 20 октября прошлого года.

    Как сообщает федеральный оперштаб 8 февраля, в России за минувшие сутки госпитализировано 1 393 человека, выявлено 10 389 новых случаев COVID-19, подтверждено 44 летальных исхода. Среди них — 127 госпитализаций, 1 034 заражения и 10 смертей в Петербурге, а также 140 госпитализаций, 3 116 заражений и 12 смертей в Москве.

    Рост отмечают и в Роспотребнадзоре, причем не только по коронавирусу. Гриппом и ОРВИ заболели 1 миллион россиян.

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