В России 10 000 заболевших коронавирусом за сутки — это впервые с осени

Заболеваемость коронавирусом в России поставила новый рекорд — более 10 тысяч новых случаев за сутки. В последний раз такие значения фиксировали осенью, 20 октября прошлого года.



Как сообщает федеральный оперштаб 8 февраля, в России за минувшие сутки госпитализировано 1 393 человека, выявлено 10 389 новых случаев COVID-19, подтверждено 44 летальных исхода. Среди них — 127 госпитализаций, 1 034 заражения и 10 смертей в Петербурге, а также 140 госпитализаций, 3 116 заражений и 12 смертей в Москве.



Рост отмечают и в Роспотребнадзоре, причем не только по коронавирусу. Гриппом и ОРВИ заболели 1 миллион россиян.

