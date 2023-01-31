Число карантинных классов в школах Петербурга за неделю подскочило в три раза

Почти в три раза за неделю увеличилось количество карантинных классов в школах Петербурга. Заболеваемость гриппом и коронавирусом растёт среди учеников.



Как сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию 31 января, накануне из-за болезни уроки не смогли посетить 38 058 школьников. 56 классов перевели на дистанционный формат обучения. Также закрыты 13 групп в детских садах, болеют 17 565 дошкольников.



На прошлой неделе удалённо учились 19 классов, были закрыты 6 групп в детских садах. Болели 31 128 школьников и 15 175 детсадовцев.

