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    Число карантинных классов в школах Петербурга за неделю подскочило в три раза

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    Почти в три раза за неделю увеличилось количество карантинных классов в школах Петербурга. Заболеваемость гриппом и коронавирусом растёт среди учеников.

    Как сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию 31 января, накануне из-за болезни уроки не смогли посетить 38 058 школьников. 56 классов перевели на дистанционный формат обучения. Также закрыты 13 групп в детских садах, болеют 17 565 дошкольников.

    На прошлой неделе удалённо учились 19 классов, были закрыты 6 групп в детских садах. Болели 31 128 школьников и 15 175 детсадовцев.

    В городе ОРВИ и грипп пошли на спад, также Петербург сместился на третье место по госпитализациям с коронавирусом в России.

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