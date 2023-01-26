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    ОРВИ и грипп в Петербурге пошли на спад

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    Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге после резкого послепраздничного подъема устремилась вниз, отметили в городском Роспотребнадзоре.

    «По итогам мониторинга за третью неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ по совокупному населению регистрировалась на 5,9% ниже недельного эпидемического порога, отмечено снижение на 22,9% в сравнении с предыдущей второй неделей», — говорится в сообщении ведомства от 26 января https://t.me/rpn_78/1770.

    Все чаще у заболевших находятся вирус гриппа В, продолжает распространяться грипп А/Н1N1/09.

    Отмечается высокая заболеваемость в петербургских школах: заболели более 30 тысяч учеников.

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