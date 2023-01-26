ОРВИ и грипп в Петербурге пошли на спад

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге после резкого послепраздничного подъема устремилась вниз, отметили в городском Роспотребнадзоре.



«По итогам мониторинга за третью неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ по совокупному населению регистрировалась на 5,9% ниже недельного эпидемического порога, отмечено снижение на 22,9% в сравнении с предыдущей второй неделей», — говорится в сообщении ведомства от 26 января https://t.me/rpn_78/1770.



Все чаще у заболевших находятся вирус гриппа В, продолжает распространяться грипп А/Н1N1/09.



Отмечается высокая заболеваемость в петербургских школах: заболели более 30 тысяч учеников.

