В школах Петербурга 19 классов ушли на дистант. Болеют более 30 тысяч учеников

Заболеваемость гриппом и ОРВИ растёт в школах и детских садах Петербурга. После второй учебной недели на дистанционное обучение перешли 19 классов, закрыты 6 групп в детских садах. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию 24 января.



Накануне из-за болезни не смогли присутствовать на уроках 31128 школьников, также остались дома 15175 детсадовцев.

На прошлой неделе в Петербурге на карантин были закрыты две группы в детских садах, один школьный класс перевели не дистант.

В Роспотребнадзоре рекомендовали горожанам носить маски, так как в городе подскочила заболеваемость ОРВИ и гриппом.