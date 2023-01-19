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    Масочный режим рекомендован в Петербурге. Заболеваемость гриппом и ОРВИ подскочила

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    Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге за вторую неделю 2023 года выросла на 196 % по сравнению с первой неделей, сообщили в петербургском управлении Роспотребнадзора. Горожанам рекомендованы маски.

    Как сообщили Роспотребнадзор в своём Telegram-канале 19 января, недельный эпидемиологический порог в городе превышен на 35,3 %. Активно циркулирует грипп А, стало больше гриппа В.

    Петербуржцев просят при появлении первых признаков заболевания оставаться дома, вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

    «Избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, используйте медицинскую маску в общественном транспорте, местах скопления людей», — рекомендовали в ведомстве.

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