Петербург сместился на третье место по госпитализациям с коронавирусом в России

Число госпитализаций за сутки с коронавирусом в Петербурге оказалось ниже, чем Москве и в Свердловской области. Город на Неве теперь на третьем месте в стране, следует из статистики федерального оперштаба на 31 января.



В России за минувшие сутки госпитализировано 1 337 человек — на 251,8 % больше, чем 30 января. Такой рост характерен для понедельников. Выявлено 5 792 новых случая COVID-19, подтверждено 45 летальных исходов. В их числе — 101 госпитализация, 741 новый случай и 10 смертей в Петербурге. В Москве — 142 госпитализации, 1 359 новых случаев и 13 смертей, в Свердловской области — 108 госпитализаций, 293 новых случая и 2 смерти.

