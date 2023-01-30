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    Суд не стал запирать дома главу пулковской администрации. На его территории с турника сорвалась девочка

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    Московский районный суд отказал следствию в ходатайстве о домашнем аресте для главы местной администрации МО «Пулковский меридиан». На подконтрольной ему территории в прошлом году травмировалась девочка.

    Как сообщает 30 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, главу администрации обвиняют в халатности и служебном подлоге. Первая часть относится к бездействию: Чистяков не назначил ответственного за размещение и содержание детских спортивных площадок. Следствие считает, что результатом стало происшествие 22 мая 2022 года на площадке у дома № 13 по Пулковскому шоссе: с опоры сорвалось кольцо на канате, девочка 2011 года рождения получила тяжелые травмы («Фонтанка» писала, что рентген показал сотрясение мозга и перелом двух позвонков).

    Вторая часть касается действий Чистякова уже после запроса следователя об истребовании копии такого распоряжения, которым бы и назначался ответственный: якобы глава местной администрации составил заведомо подложный документ и его копию предоставил для приобщения к материалам уголовного дела. 27 января он был задержан.

    Защитник Чистякова возражал против домашнего ареста, говорил о нарушениях при задержании обвиняемого. Суд следствию отказал.

    Чистяков сразу после происшествия назвал площадку новой и рассказал, что плановый обход никакой аварийности на ней не выявил. Прокуратура Московского района в свою очередь потребовала выплаты компенсации морального вреда в пользу ребенка.

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