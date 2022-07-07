Прокуратура требует взыскать компенсацию в пользу девочки, получившей сотрясение на Пулковском шоссе

Прокуратура Московского района требует выплаты компенсации морального вреда в пользу девочки, которая получила тяжелые травмы на детской площадке. Она упала с оборвавшегося гимнастического кольца на Пулковском шоссе.
Помимо физических травм ребенок, судя по всему, получил и психологические. Девочка все еще боится ходить на детскую площадку, испытывает «тревогу и опасения», сообщает 7 июля пресс-служба городской прокуратуры.
Проверка выявила, что оборудование на площадке не обслуживали должным образом. Теперь местной администрации нужно будет обеспечить безопасность территории, а в суд направлен иск о взыскании компенсации.
Напомним, 10-летняя девочка упала головой вниз с высоты около двух метров. Она получила сотрясение головного мозга и перелом двух позвонков.