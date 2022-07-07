    Пробки

    4/10

    usd62.91eur64.33
    Жилье в ФинляндииСамооборона от акулыПогода в ПетербургеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Прокуратура требует взыскать компенсацию в пользу девочки, получившей сотрясение на Пулковском шоссе

    2245
    обсудить

    Прокуратура Московского района требует выплаты компенсации морального вреда в пользу девочки, которая получила тяжелые травмы на детской площадке. Она упала с оборвавшегося гимнастического кольца на Пулковском шоссе.

    Помимо физических травм ребенок, судя по всему, получил и психологические. Девочка все еще боится ходить на детскую площадку, испытывает «тревогу и опасения», сообщает 7 июля пресс-служба городской прокуратуры.

    Проверка выявила, что оборудование на площадке не обслуживали должным образом. Теперь местной администрации нужно будет обеспечить безопасность территории, а в суд направлен иск о взыскании компенсации.

    Напомним, 10-летняя девочка упала головой вниз с высоты около двух метров. Она получила сотрясение головного мозга и перелом двух позвонков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close