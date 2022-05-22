Глава МО «Пулковский меридиан»: Площадка, где травмировалась девочка-подросток, новая, аварийности на ней не выявляли

В муниципальной администрации «Пулковского меридиана» прокомментировали ЧП на детской площадке, где девочка упала вместе с гимнастическим кольцом.
Глава администрации МО Дмитрий Чистяков 22 мая сообщил «Фонтанке», что игровую площадку для детей во дворе дома 13, корпус 1 по Пулковскому шоссе, оборудовали в 2018 году. Последний обход, а они проходят 2–3 раза в месяц, не выявил никакой аварийности оборудования.
Завтра пройдет внеплановый обход, в ходе которого проверят не только кольца, одно из которых упало и травмировало ребенка, так и все остальные снаряды.
«У нас, кстати, были регулярные жалобы не только от жильцов соседних домов, но и по остальным площадкам, о странных компаниях, которые по ночам сидят на площадках», — отметил Чистяков.
10-летняя девочка упала на площадке во время выполнения трюка на гимнастических кольцах — одно из них оторвалось. Ребенка госпитализировали в ДГБ № 5, где диагностировали у нее сотрясение мозга и перелом двух позвонков.