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    Десятилетняя девочка получила тяжёлые травмы после падения со спортивного снаряда на детской площадке на Пулковском шоссе

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    3 комментария

    Гимнастическое кольцо оторвалось во время выполнения трюка десятилетней девочкой на детской площадке в Московском районе Петербурга. Ребёнок гулял с родителями в выходные у дома 13, корпус 1 по Пулковскому шоссе. Сейчас пострадавшая в больнице с тяжёлыми травмами.

    Как рассказала «Фонтанке» 22 мая сестра пострадавшей девочки, около половины второго дня в воскресенье та делала трюки на гимнастических кольцах, когда одно из них оборвалось. Ребёнок упал головой вниз с высоты около двух метров.

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    Скорая увезла пострадавшую в детскую больницу № 5. Помимо сотрясения головного мозга, рентген показал, по словам родственников, перелом двух позвонков. «Она теперь пропустит и выпускной из начальной школы, и тренировки в баскетбольной секции. Три недели придётся провести одной, так как в больнице ковидные ограничения, и родителей к ней не пускают», — рассказала сестра.

    Отец девочки потом вернулся на площадку и увидел, что шурупы, на которых крепилось кольцо, были плохо прикручены. Помимо этого, другие родители, гуляющие с детьми на этой же площадке, рассказали родным пострадавшей, что кольца обрываются там уже не в первый раз.

    Сейчас доступ к гимнастическому снаряду ограничили строительной лентой.

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    Комментарии (3)

    marka
    Выполняла трюки на детской площадке????
    Вы серьезно?

    Слабоумие и отвага... Этот народ - непобедим.
    NoName1234
    Ага….
    А ночью быдло - гопы сидят, прыгают и бухают на таких детских площадках, тем самым ломая их своим весом…

    А виноват окажется простой Механик Вася, мол болты плохо закрутил….
    Ну, ну….
    Батарейкин
    Шурупы!?!?!?! Там болты, Фъ!
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