Добровольно-срочная служба. В Армении собираются призывать в армию женщин

Добровольно-срочная служба в армии будет введена в Армении в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в послании, посвященном Дню армии. Он отмечается 28 января.



«Мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт — добровольно-срочной военной службы женщин», — говорится в сообщении.



Согласно заявлению, в стране уже есть женщины, которые проходят службу. В том числе боевую и по контракту.



Срок учебных военных сборов в Армении в данный момент составляет 3 месяца. Власти собираются провести реформу, согласно которой они будут длиться месяц или 25 дней. «Боеспособность резервиста так же важна, как и у военнослужащих срочной службы», — отмечает Пашинян.

