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    Из Кремля увезли новогоднюю ель, её ждёт превращение. А вы убрали ёлку?

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    4 комментария
    Фото: скрин.5-tv.ru
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    Главную новогоднюю ель России, стоявшую в Москве в Кремле, демонтировали. Об этом 27 января рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

    Ёлку украшали более тысячи игрушек и около двух километров гирлянд. Их сняли, упаковали и отправили на хранение. А само дерево распилили на части и вывезли с территории Кремля, чтобы отправить на переработку. Переработка уже стала традицией, но что именно из неё сделают в этом году, ещё не решено. В прошлые годы из древесины вырезали клюшки для юных хоккеистов и сувениры.

    Живую ель устанавливают на Соборной площади Кремля с 1996 года. Этой зимой главным новогодним деревом была 95-летняя ёлка 27-метровой высоты, найденная под Волоколамском.

    В Петербурге Дворцовую площадь украшала также 27-метровая ель, которой было больше ста лет. Её установили 7 декабря, а убрали раньше, чем в Москве, — к 24 января (смотрите на «Фонтанке» фотографии). Процесс ускорил сильный ветер: 19 января он начал качать дерево и накренил верхушку.

    А вы уже убрали новогоднюю ёлку?

    Фото: скрин.5-tv.ru

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