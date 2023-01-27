Из Кремля увезли новогоднюю ель, её ждёт превращение. А вы убрали ёлку?

Ёлку украшали более тысячи игрушек и около двух километров гирлянд. Их сняли, упаковали и отправили на хранение. А само дерево распилили на части и вывезли с территории Кремля, чтобы отправить на переработку. Переработка уже стала традицией, но что именно из неё сделают в этом году, ещё не решено. В прошлые годы из древесины вырезали клюшки для юных хоккеистов и сувениры.

Главную новогоднюю ель России, стоявшую в Москве в Кремле, демонтировали. Об этом 27 января рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

Живую ель устанавливают на Соборной площади Кремля с 1996 года. Этой зимой главным новогодним деревом была 95-летняя ёлка 27-метровой высоты, найденная под Волоколамском.



В Петербурге Дворцовую площадь украшала также 27-метровая ель, которой было больше ста лет. Её установили 7 декабря, а убрали раньше, чем в Москве, — к 24 января (смотрите на «Фонтанке» фотографии). Процесс ускорил сильный ветер: 19 января он начал качать дерево и накренил верхушку.

